Weer ramen van geparkeerde auto’s ingeslagen

WEENER, BUNDE – In Weener en Bunde is in totaal bij drie geparkeerde auto’s het zijraam ingeslagen.

Tussen maandagavond zes uur en dinsdagochtend kwart voor acht zijn bij drie geparkeerde auto’s in Bunde en Weener de zijramen ingeslagen. In Bunde werden de ramen ingeslagen van een Mini Cooper en een BMW. Deze stonden geparkeerd aan de weg: Zum Park. In beide gevallen werd er niets gestolen.

In Weener werd uit een geparkeerde Mini Cooper een fietstas gestolen.

Tijdens het weekend werden eveneens in Weener en Bunde de zijramen van twee auto’s ingeslagen. Hierbij werd een handtas en een boodschappentas buit gemaakt.