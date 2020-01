Congres ‘Genoeg om voor te blijven’ in Stadskanaal

Weerbericht

Westerwolde Weerbericht van: Woensdag 29 januari 08.00 uur. Door Jules Geirnaerdt

VRIJ VEEL BEWOLKING

Er is door een matige tot vrij krachtige westenwind vrij veel bewolking, en maar af en toe wat zon. Er kan soms een kleine bui vallen, maar de meeste tijd is het droog en er zijn ook geen windvlagen zoals gisteren. De middagtemperatuur is 7 a 8 graden.

Vannacht valt er af en toe regen, maar morgenoverdag is het overwegend droog. Maar veel zon is er ook morgen niet. Maximum morgen 9 a 10 graden.

Vrijdag is ook lang droog, met ’s avonds kans op regen. En ook in het weekend en begin volgende week is het licht wisselvallig met soms regen en een beetje zon. Maximum in het weekend rond 10 graden.