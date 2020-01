Drijvend zonnepark voor GroenLinks géén gemakkelijke afweging

SELLINGERBEETSE – GroenLinks Westerwolde heeft het stoplicht op oranje gezet wat betreft de mogelijke komst van een drijvend zonnepark in de Beetse.



Aan de ene kant de ondernemer die zich enorm inspant om zijn bedrijf energieneutraal te maken én daarbij keer op keer probeert om aan alle wensen van zowel de gemeente als de omwonenden te voldoen. Zandtransporten per vrachtauto en lawaaierige ‘zandfabriek’ verdwijnen uit de omgeving, wat zou je nog meer willen als GroenLinks.

Aan de andere kant de landschappelijke kwaliteiten en ecologische waarden van de Beetseplas, een bijzonder plekje met de uitstraling van Zweden. En de grote groep mensen die dit hier écht niet willen, omdat ze enorm van deze mooie plek houden. Precies zoals GroenLinks dat graag wil in Westerwolde.

Tijdens de info-avonden over het plan is vooral uitleg gegeven. Mensen die echt tégen de plannen waren konden hier hun mening niet kwijt… alleen direct omwonenden (en organisaties zoals SBB) waren uitgenodigd voor de info-avonden terwijl de Beetseplas als recreatie- en natuurgebied een veel grotere reikwijdte heeft! Uit de reacties op een kort geleden gestarte petitie blijkt dit wel! Die komen uit het hele land en zelfs van daar buiten. Vanuit de direct omwonenden (de ‘klankbordgroep’) krijgen we juist weer signalen dat zij de plannen (met eventueel wat aanpassingen) wél zien zitten.

Onduidelijk is dus in hoeverre er nu wel of geen draagvlak is.

Het is de eerste keer dat we de maatwerkmethode voor zonneparken toepassen en gelijk op een bijzonder project op een bijzondere plek. Is dit wel goed en volledig gebeurd? Het begrip draagvlak blijft moeilijk.

Helaas is er ook veel onjuiste of onvolledige informatie gedeeld door uitgesproken tegenstanders via (sociale) media. Het is dan ook moeilijk in te schatten in hoeverre ondertekenaars van de petitie over de juiste en volledige informatie beschikken! Hoe zwaar weeg je hun input dan?

Dat de omgeving maar 15 jaar lang een financiele compensatie zou krijgen terwijl er 30 jaar lang energie wordt gewonnen op de plas vinden wij niet juist. Ook willen we weten welke gevolgen de aanleg van het drijvende zonnepark zal hebben voor de grote groep overwinterende toendrarietganzen die op de zuidplas overnacht. Onderzoek hiernaar loopt nog. En natuurlijk willen we dat de zwemveiligheid op deze recreatieplas niet in het geding komt! We hebben richting de initiatiefnemers en de wethouder de suggestie gedaan een drijvende rietkraag rondom het ‘paneleneiland’ te leggen. Dit levert wellicht zowel een veel fraaier beeld op als ook de gewenste afscherming voor veiligheid.

Uit een gesprek met de heer Kremer konden we opmaken dat de panelen waarschijnlijk anders gesitueerd kunnen worden zodat er minder hinder van zal zijn. Dit zou kunnen door een nieuw te graven stuk plas aan de noordoost-zijde. Ook dit aspect moet nog worden uitgewerkt in het definitieve voorstel!

Het ‘stoplicht’ staat op dit moment wat ons betreft op ORANJE voor Groenleven. We zijn op 22 januari jl. weliswaar akkoord gegaan met de ontwerpverklaring van geen bedenkingen maar zijn nog niet tevreden met het plan zoals het er nu ligt, dat hebben we wel duidelijk gemaakt!

De bal ligt nu bij de tegenstanders die hun mening middels een zienswijze kenbaar kunnen maken. We nemen ze beslist serieus mee in onze overwegingen! Maar ook de initiatiefnemers zullen met aanpassingen komen op het plan, we gaan er van uit dat ze goed naar ons hebben geluisterd…

Of we uiteindelijk akkoord zullen gaan met het definitieve voorstel op 15 april a.s. zal hiervan afhangen!

Ingezonden