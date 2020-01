Eten in het Streekhistorisch Centrum

STADSKANAAL – Op zondag 9 februari geeft kunsthistorica Trudy de Lange een lezing in het Streekhistorisch Centrum met de titel: A la C’arte: Eten in de kunst – De kunst van het eten.

Eten en drinken is een alledaags gebeuren. Het is zo alledaags dat het zelden bij ons opkomt dat onze manier van eten en omgaan met voedsel voorkomt uit een lange traditie. Vanaf de Oudheid tot op de dag van vandaag is eten en de bijbehorende cultuur een inspiratiebron voor kunstenaars.

In deze lezing kunt u kennis maken met eten en drinken in de breedste zin van het woord, van aanliggen bij de Grieken tot de tafelmanieren die te boek zijn gesteld door Erasmus. U krijgt oude en nieuwe kunst voorgeschoteld waarbij u zich kunt verlekkeren aan dampende schalen met hertenbout, gebraden haas en tortelduif. Of houdt u meer van wildpasteien of sappig fruit? En in onze verbeelding kunnen we aanschuiven bij de prachtig uitgedoste mensen die zich verzamelen bij een schitterend gedekte tafel met de verleidelijkste gerechten. Met pronkstillevens, familiestukken en –portretten worden de verschillende facetten van de eetcultuur belicht. Ook de symbolische betekenis van voedsel in bijvoorbeeld schilderijen uit de zeventiende eeuw wordt verklaard.

Hoe sommige hedendaagse kunstenaars hun inspiratie uit deze kunstwerken op verrassende wijze vorm geven blijkt uit het werk van onder andere Margriet Smulders, fotografe. Anderen houden meer vast aan tradities, zoals Henk Helmantel.

Kortom, een verrassende assorti van verleden, heden, kunstenaars en inspiratiebronnen.

Twee weken later, op zondag 23 februari kunt u zelf komen smullen in het SHC bij onze jaarlijkse Smikkelmiddag. Dick Verbrugge van Catering De Kastanje uit Veenhof maakt dan weer een smakelijk menu klaar met een verwijzing naar oude streekgerechten en een uitgebreide toelichting op de wijze van bereiden en bewaarmethoden uit vroeger tijden die nog steeds van toepassing kunnen zijn.

Reserveren voor lezing (aanbevolen) en smikkelmiddag (noodzakelijk) kan via info@streekhistorischcentrum.nl of 0599-612649. De lezing begint om 14.30 uur, de smikkelmiddag om 13.00 uur.

