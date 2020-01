DUITSLAND – Hieronder vindt u politieberichten uit de Duitse grensstreek.

Dörpen, Esterwegen

De politie heeft de daders van twee roofovervallen in Dörpen en Esterwegen aangehouden. Voor de overval op een kiosk in Dörpen, waarbij onder bedreiging van een slagersmes de afgifte van contant geld werd gevorderd, is een jonge man aangehouden. Deze man wordt ook verdacht van een overval op een tankstation in Esterwegen. Deze overval vond het afgelopen weekend plaats. Hij zou de overval samen met zijn moeder en stiefvader hebben gepleegd. De drie daders zijn voorgeleid en zitten nog vast.

Haren

Tussen zondagmiddag drie uur en dinsdagochtend half elf is ingebroken bij een leegstaande woning aan de Poststraße in Haren. De woning werd doorzocht, maar voor zover bekend is er niets gestolen. Getuigen worden verzocht contact met de politie van Haren op te nemen.

Fehndorf

Gistermiddag is bij een ongeval op de Großen Straße in Haren ( Fehndorf) een persoon om het leven gekomen en een andere levensgevaarlijk gewond geraakt. Het ongeval vond om tien voor vier plaats. De twee slachtoffers zaten in een VW Lupo, die in een bocht van de Großen Straße door onbekende oorzaak van de weg raakte en tegen een boom botste.

Hulpdiensten, waaronder de brandweer van Rütenbrock en de traumahelikopter, kwamen meteen ter plaatse. De bestuurder werd nog gereanimeerd, maar overleed op de plaats van het ongeval. Zijn passagier werd met zware verwondingen naar een ziekenhuis gebracht. De politie verzoekt getuigen van het ongeval zich te melden.

Weener

Tussen maandagavond en dinsdagochtend zijn in Weener weer bij drie auto’s de zijramen ingeslagen. Op de Bahnhofstraße werd het raam van een Seat ingeslagen. De auto stond op het erf van een appartementencomplex. Uit de auto werd een handtas gestolen.

Dinsdagavond is tussen 20.10 en 22.15 uur het raam van een Skoda ingeslagen. Ook deze keer stond de auto aan de Bahnhofstraße. De buit bestond uit een portemonnee.

Op het parkeerterrein van het zwembad aan de Kellingwold sloeg de dader het raam van een Fiat Punto in. Ook uit deze auto werd een portemonnee gestolen.

De totale schade loopt in de duizenden euro’s. De politie is druk met het onderzoek bezig. Ook in het weekend werden zowel in Bunde als in Weener ruiten van in totaal vijf auto’s ingeslagen. Mogelijk dat de diefstallen van de afgelopen dagen met elkaar verband houden. Getuigen worden verzocht contact op te nemen.