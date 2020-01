Verslag van Ooldrik Modderman van het ommetje rond Sellingen

SELLINGEN – Vanmorgen organiseerden wandelcoaches Eltjo Glazenburg en Els Eckhardt een wandeling rond Sellingen. Hieronder het verslag door Ooldrik Modderman.

Wandeling bossen en velden Sellingen over de heide van Ter Borg en over de Holle Beetse

Wandelfit wandelt vanmorgen 29-01-2019 door een prachtig natuurgebied van Westerwolde.

Startpunt Hof van Sellingen (niet alleen een restaurant maar ook verkoop van woonartikelen). Bij aankomst vroegen wandelaars mij al waarom heb je al een regenbroek aangetrokken. Jawel buienradar gaf vanmorgen al dat we af en toe een bui konden verwachten. En aldus kregen we vanmorgen tijdens de wandeling af en toe een klein stortbuitje.

Maar ondanks deze regenachtige weersomstandigheden kwamen er toch weer veel deelnemers om mee te wandelen. Groep werd gesplist in een iets langzamer groep voor 8 km en een groep die kwam voor 10 km. De wandelcoaches Els Eckhardt en Eltjo Glazenburg hadden weer een mooie route uitgezet, waar onderweg in ’t kort iets over hetgeen wat we zien en beleven werd verteld.

De route: ging langs de Ruiten Aa langs de aangelegde meanders door de bossen van Sellingen over de heidevelden van Ter Borg langs de monumentale panden Ter Borg en langs de Holle Beetse en Hervormde kerk van Sellingen.

Bezienswaardigheden onderweg: Prachtige natuur die je tegenkomt in de bossen van Sellingen.

Wandelaars vroegen zich af op de heidevelden bij Ter Borg waarom her en der omheiningen met beplating. Oplossing in de wandelgroep is een wandelaar die deel uit maakt van Gronings Landschap en die wist de oplossing deze omheiningen zijn geplaats voor beplanting van jonge jeneverbessen.

Wanneer geen omheining dan wordt deze beplanting opgegeten door de vele schapen die hier lopen.

Historie Monumentale panden Ter Borg: De familie ter Borg heeft eeuwenlang gewoond in het gebied dat nu naar haar naam draagt. Om de familiebezit in stand te houden, hebben de broers j. en A. ter Borg in 1964 door middel van testament bepaald, dat de eigendommen van de familie in een stichting moesten worden ondergebracht, de J. en A. ter Borg Stichting.

Een van de pachters van de Ter Borg Stichting is de familie Bos , die van uit de monumentale boerderij aan de Borgerweg 1 landbouwgronden bewerkte.

Landbouwgrond wordt natuur. Het Rijks en provinciaal beleid heeft o.a. als doel de uitbreiding en versterking van beek landschap rondom Ter Borg.

Dit is nu mogelijk geworden door de J. en A. ter Borg Stichting, de families Bos, Het Staatsbosbeheer en de Dienst Landelijk Gebied de handen ineen hebben geslagen

Ter Borg: De herkomst van de naam Ter Borg is onbekend. ‘Borg’ komt mogelijk van ‘berg’, waarmee de nabijgelegen Kleerberg bedoeld zou kunnen zijn. Volgens een volksverhaal zou de naam afkomstig zijn van een borg die er in de middeleeuwen zou hebben gestaan. Er is tot op heden echter geen enkele aanwijzing of bewijs gevonden van het bestaan hiervan. De boerderijen aan de Borgerweg 1 en 3 werden vroeger bewoond door de familie Ter Borg, die zichzelf vernoemde naar het gehucht. Deze familie liet ook de boerderij aan de Borgerweg 2 bouwen, die qua uiterlijk het midden houdt tussen een Westerwoldse en een Oldambtster boerderij. Na het overlijden van de laatste leden van deze familie (de broers Jurjen en Aike) in 1964, werd een stichting opgericht voor het onderhoud aan het bezit van de familie. Deze stichting werd J. en A. Ter Borg gedoopt naar de initialen van de beide broers. De stichting verhuurt de beide boerderijen en verpacht de 100 hectare die erbij behoort. Met het geld worden beide boerderijen onderhouden.

Met Ter Borg is er iets bijzonders aan de hand. Dit gehucht is maar liefst vijf eeuwen bewoond geweest door één en dezelfde familie: de familie Ter Borg. De erven van twee van de vier boerderijen te Ter Borg zijn dan ook vijftien generaties lang (!) bewoond geweest door leden van deze familie. De andere twee boerderijen zijn later gebouwd – ook door en voor dezelfde familie Ter Borg.

In het natuurgebied Ter Borg ligt ook een heuveltje waar zich vroeger waarschijnlijk een Joodse begraafplaats heeft bevonden, waarvan nu boven de grond echter niets meer resteert.

Ter Borg Boerderijen aan de Borgerweg:

Verder op zie je rechts van de weg een oude Westerwoldse boerderij uit de 18e eeuw. Daar tegenover een Oldambster boerderij met een mooi leefboom. Ter Borgse boer vond een Oldambster vrouw mooier dan een westerwoldse en gelijk heeft hij. Maar ik denk dan het meer om het geld te doen is. Oldambster boeren waren vaak rijker dan de Westerwoldse. AL hoewel de heren van Ter Borg ook veld hadden..

Oldambtster boerderij uit 1876 aan de Borgerweg 4

Westerwoldse boerderij uit 1826 aan de Borgerweg 3

Boven de voordeur van de Oldambster boederij hangt een Levensboom.

Een levensboom is een ornament dat in een bovenlicht (raam boven de voordeur) is geplaatst en dat meestal van gietijzer is gemaakt. De levensboom heeft de vorm van een naar boven aan twee zijden uitwaaierend takkenstelsel. Soms wordt aan dit soort versieringen wel eens een hoge ouderdom toegekend, maar dat is niet terecht. De oudste levensbomen stammen uit de negentiende eeuw, uit een tijd waarin het industrieel vervaardigen van ijzeren gebruiksvoorwerpen opkwam. Ze konden daardoor relatief goedkoop en op grotere schaal geproduceerd worden.

Holle Beetse:

Een jong natuurgebied in Sellingen. Grote bossen en heidevelden zoek je hier tevergeefs, maar verder zijn alle elementen te vinden die het oude cultuurlandschap van Westerwolde zijn eigen karakter geven: vochtige graslanden in de laagte, akkers op de hoge essen, bosjes, houtwallen, zandwegen. Bijzonder landschapselement is het rietfilter

Hervormde kerk van Sellingen:

Historische dorpskerk met torentje uit 1858.

Uit opgravingen, tijdens een restauratie, bleek dat er voor deze huidige kerk al een houten voorganger heeft gestaan. De vroegste vermelding van een kerk in Sellingen dateert uit 1150 in een lijst van kerken van de abdij Corvey in het bisdom Osnabrück. Tijdens de voornoemde restauratie werden er door het Rijksinstituut voor Oudheidkundig Bodemonderzoek een 20-tal oude graven blootgelegd, waarvan er twee dateren uit de periode van rond 1100. Waarschijnlijk zijn er nog meer graven aanwezig, maar wegens geldgebrek is toen niet de hele kerkbodem opgegraven.

De wandelaars gezien de grote van de wandelaars worden verdeeld over 2 groepen en onder begeleiding van wandelcoaches Els Eckhardt en Eltjo Glazenburg.

Verslag: Ooldrik Modderman.

Foto’s: Jans Velthuis en Ooldrik Modderman

Voor meer foto’s van Ooldrik Modderman klik HIER.