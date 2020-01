Cry Me A River band zingt Joe Cocker

WINSCHOTEN – Joe Cocker is een muzikale legende die op Woodstock de muziekwereld schokte met zijn bloedstollende versie van het Beatles-nummer ‘With a little help from my friends’. Hij coverde meer liedjes, zoals ‘Cry me a river’, ‘Unchain my heart’ en ‘Summer in the city’. De koning van de cover overleed op 22 december 2014. Vrijwel direct na het overlijden van Cocker werd de Cry me A River band opgericht die de vele prachtige songs van Joe Cocker moest gaan vertolken. De band is op zaterdag 8 februari om 20.15 uur te horen en zien in Cultuurhuis De Klinker.

De Cry me A River band speelde sprankelende optredens in popzalen, op festivals en in het theater, dit mondde uit in het avondvullende theaterconcert ‘The Life Of A Man’. Het theaterconcert ‘The life of a man’ biedt naast de muziek uit het rijke oeuvre van Cocker een avond vol anekdotes uit het turbulente leven van de man die zong en bewoog alsof zijn leven er van afhing. Er wordt verteld over zijn grote demonen drank en drugs, die hem in de jaren ’70 bijna fataal werden.

Beleef het mee, samen met de overweldigende 10-koppige Cry Me A River Band – het rijke leven van een fenomeen.

