Groninger Vrouwengalerij te bewonderen op locaties van Zorggroep Meander

VEENDAM – De Verhalen van Groningen heeft de expositie ‘Groninger Vrouwengalerij’ gedoneerd aan Zorggroep Meander. Deze expositie is het afgelopen jaar op reis geweest door de provincie Groningen en is tot 16 maart te bezichtigen in de Veenkade. De overdracht van de expositie valt samen met de lancering van twaalf podcast-afleveringen over Groninger vrouwen.

De Groninger Vrouwengalerij is een portrettengalerij van De Verhalen van Groningen die verhalen vertelt over vijftig bijzondere Groninger vrouwen uit het verleden.

Een ode aan Groninger vrouwen

De Verhalen van Groningen heeft samen met inwoners van Groningen de Groninger Vrouwengalerij opgezet. Groningen heeft veel sterke en vooruitstrevende vrouwen voortgebracht, die vrijwel niet terug te vinden zijn in de regionale of landelijke geschiedschrijving. Daarom heeft De Verhalen van Groningen in 2019 maar liefst 50 van deze bijzondere vrouwen in de spotlights gezet.

De Groninger Vrouwengalerij is het afgelopen jaar in de vorm van een reizende expositie op allerlei plekken in de provincie te bezichtigen geweest. De online biografieën van deze 50 vrouwen blijven gratis beschikbaar op www.deverhalenvangroningen.nl.

Verpleeghuizen

Aanleiding voor het project was de viering van 100 jaar vrouwenkiesrecht in 2019, eveneens gecoördineerd door De Verhalen van Groningen. “Na afloop van dit feestjaar is gezocht naar een permanente locatie voor de Vrouwengalerij,” vertelt Anja Reenders, projectmanager van De Verhalen van Groningen. “We wilden de expositie graag naar mensen toebrengen die zelf niet meer in de gelegenheid zijn om naar andere locaties af te reizen.” Zo kwam de organisatie uit bij Zorggroep Meander, die op verschillende locaties woon-, zorg- en revalidatiecentra heeft. “Hier wonen en werken ook nog eens veel bijzondere en sterke Groninger vrouwen. Het was een logische keuze”.

Jolande Ellenbroek, directeur Zorg bij Zorggroep Meander is trots op de Vrouwengalerij. “De verhalen van deze vrouwen zijn ontzettend inspirerend en laten ook zien wat voor ontwikkelingen de regio heeft doorgemaakt.Het is heel mooi dat we die inspiratie op deze manier kunnen delen met medewerkers, bewoners en mensen uit de buurt.” Iedereen is welkom om de Groninger Vrouwengalerij te bezichtigen aan de Veenkade, Kaap de Goede Hoop 1 in Veendam. Zowel bewoners en cliënten als bezoekers, familie, medewerkers en andere belangstellenden.De expositie staat in de grote hal en is gratis te bezoeken tijdens kantoortijden van maandag tot en met vrijdag. Na 16 maart zal de galerij te zien zijn op diverse andere locaties van Zorggroep Meander. Deze worden nog bekend gemaakt.

Podcasts

De overdracht van de expositie valt samen met de lancering van een podcast over Groninger vrouwen. Deze podcast bestaat uit twaalf afleveringen en is onder de titel ‘Groninger Vrouwengalerij’ te vinden op alle grote streamingdiensten en op de website van De Verhalen van Groningen. Deze podcast is gemaakt in samenwerking met Biblionet Groningen, Forum Groningen, Marjolein Knol en Annelieke Knol.

Ingezonden