Jubilerende Tocht om de Noord dit jaar in het teken van 75 jaar Vrijheid

GRONINGEN – Nog iets meer dan een maand te gaan, op 1 maart om 18.00 uur, dan start al weer de inschrijving op TodN 2020. Een bijzondere editie om naar vooruit te kijken!

Niet alleen het feit dat TodN dit jaar een jubileum viert met haar 15e editie, maar vooral ook blikken we samen terug op 75 jaar Vrijheid (1945 – 2020)!! We gaan dat dubbel en dwars vieren met o.a. de Bevrijdingstocht, waarin we het bevrijdingsvuur naar alle dorpen in Groningen willen brengen! Hoe gaaf zou het zijn, dat ook alle dorpen in de provincie Groningen (symbolisch) bevrijd gaan worden. Groningen is daarmee de enige provincie, waarin het vuur ook echt naar alle dorpen gaat, …. maar daar hebben we jullie hulp ook voor nodig!



We zijn daarom op zoek naar individuen en/of teams (zoals sportverenigingen en vriendengroepen) die willen helpen om het Bevrijdingsvuur naar hun dorp te brengen, iedereen is van harte uitgenodigd om mee te doen – ook al is het maar voor een paar honderd meter. Wij zorgen ervoor dat alle personen die voor een bepaald dorp willen lopen aan elkaar gekoppeld worden. Uiteindelijk gaat het om verbinden en ontmoeten, samen herdenken en vieren.

Op dinsdagochtend 5 mei 2020 arriveert het Bevrijdingsvuur in het Stadspark te Groningen. De Tocht om de Noord wil dat het bevrijdingsvuur niet alleen aankomt in de stad Groningen. NEE! …. Het vuur moet natuurlijk naar álle dorpen in de provincie Groningen, symbolisch moet natuurlijk de gehele provincie bevrijd worden!!



De aankomst in elk dorp wordt een feestelijke gebeurtenis, compleet met een muzikale intocht in elk dorp. Hier wordt het vuur op een centrale plek ontstoken en heffen we allemaal het glas voor een toost op 75 jaar vrijheid met nog vele jaren in vrijheid te gaan!! En uiteraard is het leuk is om de aankomst in het dorp te koppelen aan andere lokale 5 mei activiteiten in het kader van 75 jaar vrijheid.

Meer weten of meedoen? Kijk op www.Bevrijdingstocht.nl

Maar er gebeurt dit jaar veel meer. Zo willen we in samenwerking met het Oorlogs- en Verzetscentrum Groningen en Herinneringscentrum Kamp Westerbork de Vrouwenmars uit WO II door middel van een wandeltocht over dezelfde route (als destijds) symbolisch gedenken. …en wat te denken van de TodN ‘specials’ op 25, 26 en 27 september 2020 Een wandeltocht over 75 km (75 jaar Vrijheid), die je moet afleggen in 15 uur (15 jaar TodN).



Ook organiseren we dit jaar, zoals 5 jaar geleden afgesproken, een 2e Kennedytocht om de Noord, 80 km in 20 uur. en …. Speciaal voor de diehards een ultramarathon (weekend): Een Kennedy of Vrijheidstocht met aansluitend de tweede 40km van TodN op zondag, in totaal 120 km in 1 weekend! Opgeven hiervoor kan eveneens op 1 maart om 18.00 uur.

Tocht om de Noord 2020

Uiteindelijk draait alles natuurlijk om het wandelfestival Tocht om de Noord! Onze 15e editie, waarin we alle zintuigen vieren. Waarbij er 75 muziekgroepen op de route komen te staan om samen met jullie 75 jaar vrijheid te vieren, maar er is meer: We gaan 75 jaar vrijheid proeven, zien, ruiken en beleven, het wordt daarmee een hele bijzondere TodN jubileumeditie! De afstanden van TodN zijn dit jaar (ongeveer) dezelfde als de afgelopen 2 jaar. Er wordt op zowel de zaterdag als de zondag rond 20 en 40 km gewandeld. Gastgemeente is dit jaar Delfzijl. De tocht is op 25 en 26 september.

