Kies je Sport en Cultuur van start

VEENDAM – Ook dit schooljaar organiseert Team Sport weer het project Kies je Sport en Cultuur voor kinderen uit de groepen 3 tot en met 8. Vanaf zaterdag 1 februari 2020 kunnen alle kinderen uit de gemeente Veendam zich inschrijven voor verschillende sportieve en culturele cursussen. Het complete aanbod staat op de website www.veendambeweegt.nl.

Kies je Sport en Cultuur

Kies je Sport en Cultuur is een kennismakingsproject voor kinderen uit de groepen 3 tot en met 8 uit Veendam. Tijdens het project kunnen de kinderen gratis kennismaken met een sportieve of culturele activiteit. Via de scholen ontvangen de kinderen een flyer met informatie over de website www.veendambeweegt.nl en een beknopt overzicht van het cursusaanbod. Vanaf zaterdag 1 februari 2020 vanaf 10.00 uur kunnen de kinderen zich vervolgens voor één van de activiteiten inschrijven. De activiteiten worden kosteloos aangeboden door de lokale sportaanbieders en de Muziek-, Dans- en Theaterschool en starten na de voorjaarsvakantie.

Jeugdfonds Sport en Cultuur

Deelnemen aan een sportieve of culturele activiteit is belangrijk voor kinderen. Want meedoen betekent namelijk betere leerprestaties op school, meer zelfvertrouwen en kinderen leren nieuwe vriendjes of vriendinnetjes kennen. Wil je na het volgen van een sportieve of culturele activiteit lid worden, maar zijn er thuis niet genoeg financiële middelen om de lessen te betalen, dan kan het Jeugdfonds Sport en Cultuur helpen. Het fonds betaalt de contributie en/of de attributen voor kinderen uit gezinnen die leven van een uitkering, in de schuldsanering zitten of een inkomen hebben rond of onder het sociaal minimum. Meer informatie? Stuur een mail naar jeugdfondssport@veendam.nl of jeugdfondscultuur@veendam.nl.

Meer informatie

Wil je meer weten over het project Kies je Sport en Cultuur? Neem dan contact op met Team Sport, teamsport@dekompanjie.nl. De kinderen die wel in de gemeente Veendam wonen, maar niet in Veendam naar school gaan kunnen via de mail meer informatie opvragen.

