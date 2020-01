Ontwikkelingsplan Oude Pekela Centraal gestart

OUDE PEKELA – Vanmorgen gaven gedeputeerde Tjeerd van Dekken, wethouder Hennie Hemmes en directeur Gerard Hoiting van bouwbedrijf Roelofs het officiële startsein voor de start van de werkzaamheden voor de uitvoering van het ontwikkelingsplan Oude Pekela Centraal. Het Hellingplein, de Raadhuislaan en het Raadhuisplein worden opnieuw ingericht, zodat dit een centrale plek wordt voor ondernemers, inwoners en bezoekers.

Oude Pekela Centraal

Het centrumgebied van Oude Pekela is in ontwikkeling. Het plan is voor en door Pekelders ingericht. In deze fase van uitvoering wordt het Hellingplein, de Raadhuislaan en het Raadhuisplein aangepakt. De twee pleinen en de straat worden opnieuw ingericht en gebruiksvriendelijker gemaakt. Op deze manier ontstaat er een centrale plek voor ondernemers, inwoners en bezoekers.



Winkelpanden

De gemeente Pekela is al langer druk aan de slag met de ontwikkeling van het centrum in Oude Pekela. Zo kocht het een pand aan de Feiko Clockstraat, de voormalig Action locatie, waardoor de Action zich weer vestigde in winkelcentrum De Helling en renoveerde het de winkelpanden met puntjes aan het Hellingplein waardoor er in het hart van het centrum winkels kunnen worden gevestigd.



Mooie ontwikkeling

Wethouder Hennie Hemmes: ‘’Ik ben blij dat we zijn gestart met de uitvoering van het Hellingplein, de Raadshuislaan en het Raadhuisplein. Het centrum wordt op deze manier een stuk aantrekkelijker. Er ontstaat meer loop in het winkelcentrum en daar gaan de gevestigde ondernemers van profiteren.’’

Gedeputeerde Tjeerd van Dekken: “De sloop van boventallig leegstaand (winkel)vastgoed maakt ruimte voor nieuwe ontwikkelingen in het centrum, waardoor een belangrijke impuls wordt gegeven aan de leefbaarheid. Naast een aantrekkelijk winkelgebied biedt het ook mogelijkheden voor noodzakelijke vernieuwing in de woningvoorraad die naast sloop nodig is.”

Na een bijeenkomst in het gemeentehuis, waar over en weer lovende woorden over het plan werden gesproken, gingen de aanwezigen voor het officiële startsein naar het Hellingplein (hoek Feiko Clockstraat – Raadhuislaan). Daar werd door Gedeputeerde Tjeerd van Dekken, Wethouder Hennie Hemmes en Directeur Gerard Hoiting een oude GMC leeg gekipt.

Foto’s: Abel van der Veen