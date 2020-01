Vier Valentijnsdag in De Klinker

Weerbericht

Westerwolde Weerbericht van: Donderdag 30 januari 08.00 uur. Door Jules Geirnaerdt

Er valt vanochtend plaatselijk wat regen, maar vanmiddag is het droog en kan de zon af en toe doorbreken. Er is een matige en soms vrij krachtige zuidwestenwind, de maximumtemperatuur is 9 graden.

Vanavond is er kans op een paar buien maar vannacht is het droog met opklaringen. Er is dan wel een flinke westenwind. Morgen is er windkracht 4 tot 6 uit west tot zuidwest. Daarmee is er veel bewolking met kans op wat regen of motregen in de loop van de middag en de avond. Het wordt morgen erg zacht met maximum van 10 a 11 graden.

Het weekend is ook wisselvallig met vooral zaterdag kans op buien, zondag iets meer opklaringen en meestal droog. Zaterdag een harde westenwind, zondag een zuidwestenwind. Middagtemperatuur rond 11 graden en ook ’s nachts hoge temperaturen.