Wandelen werkt! Op zoek naar Roege Wilt in Ter Wupping

TER WUPPING – Op woensdag 5 februari organiseren de wandelcoaches Els Eckhardt en Eltjo Glazenburg een wandeling in Ter Wupping.

De koffie staat vanaf 09.00 uur klaar bij Snackbar ’t Wold, Dorpsstraat 29, Onstwedde. We wandelen vanaf 09.30 uur door het landschapspark in Onstwedde en langs de beek Mussel Aa naar de Roege Baarg. Wellicht ontmoeten we Roege Wilt in zijn hol. We vervolgen ons pad door de mooie bossen, over de heide, beekdalen Ruiten Aa en Mussel Aa. Langs het Mussel Aa-kanaal en door het landschapspark terug naar Snackbar ’t Wold. Onderweg staan we af en toe even stil en vertelt uw wandelcoach in ’t kort iets over hetgeen we zien en beleven. De wandeling is ongeveer 8 of 10 km lang!

Opgave wandeling is verplicht info@uwwandelcoach.nl of 06 15 02 79 99

want bij heel slecht weer wordt het Ommetje vroeg in de ochtend afgemeld via de mail en ook de Snackbar ‘t Wold wil graag het aantal wandelaars weten. Er geldt een maximum aan 60 wandelaars! De inschrijving gaat open op donderdag 30 januari om 18.00 uur. Samen in dezelfde

groep wandelen? Vermeld dit bij de opgave. Eltjo Glazenburg bepaalt in welke groep je wandelt!

