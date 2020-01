Marcel Hensema opent Het Theatercafé in De Klinker

Weerbericht

Westerwolde Weerbericht van: Vrijdag 31 januari 08.00 uur. Door Jules Geirnaerdt

VEEL BEWOLKING EN ZACHT

We zijn in een zachte periode aanbeland, met temperatuur vandaag rond 10 graden, en in het weekend maximum van 11 of zelfs 12 graden. Het is daarbij wel bewolkt met maar een paar opklaringen. Het is vandaag de meeste tijd droog, vanavond is er kans op wat regen of motregen.

Morgen is er ook kans op wat regen, en dan er komt een stevige westenwind te staan, windkracht 4 tot 6. Zondag begint droog en is er vooral later in de middag en zondagavond kans op regen en motregen. Ook zondag is het 11 a 12 graden.

Na het weekend is maandag nog zacht, daarna is het kouder met middagtemperatuur rond 7 graden, en kans op nachtvorst. Daarbij zijn er enkele buien, mogelijk met hagel of natte sneeuw.