Bibliotheek Veendam doet de lichten uit

VEENDAM – Als het buiten donker is, maken we het in huis vaak gezellig met kaarsjes en lampjes. Deze winter gaan we in de Bibliotheek spelen met licht. Bibliotheek Veendam organiseert in februari vier activiteiten waar licht en donker een rol spelen. Tijdens Voorlezen in het donker, de Escaperoom, Lasergamen in de bibliotheek en de workshop Tekenen met licht gaan de lampen uit!

Voorlezen in het donker (2 jaar en ouder)

Sssttt… het is bijna tijd om naar bed te gaan. Kijk, de bibliotheek gaat dicht. Alle lampen gaan uit. Aaaaah, maar we willen nog één verhaaltje voor het slapen gaan. Oké, nog één verhaaltje dan!

Vrijdagavond 7 februari wordt de donkere bibliotheek verlicht met allemaal kleine lampjes. Kom je ook naar het voorleesverhaal luisteren? Trek je pyjama alvast aan en neem je knuffels gezellig mee! Het voorlezen begint om 18.30 uur en duurt tot 19.00 uur. Deelname is gratis.

Escaperoom (7 jaar en ouder)

Kunnen jullie samen de code kraken? Jeroen en Arnoud hebben vrijdagavond 7 februari een escaperoom gebouwd, vol met puzzels en opdrachten. Kunnen jullie ontsnappen uit de donkere ruimte?

Wil je meedoen? Meld je dan snel aan via veendam@biblionetgroningen.nl. Er zijn maar een beperkt aantal kaarten beschikbaar. De Escaperoom begint om 18.30 uur en duurt tot 19.00 uur. Deelname is gratis.

Lasergamen in de bibliotheek (10 jaar en ouder)

Woensdagavond 19 februari organiseren we een lasergame avond! Ben jij 10 jaar of ouder en lijkt het je leuk om tussen de boekenkasten te lasergamen? Meld je dan snel aan via veendam@biblionetgroningen.nl. Er zijn maar een beperkt aantal kaarten beschikbaar. Het lasergamen begint om 20.00 uur en duurt tot 21.15 uur.





Workshop Tekenen met licht (volwassenen)

“Fotograferen” is Grieks voor “schrijven met licht”. Waar je mee kan schrijven, kan je ook mee tekenen! Dat is wat we in deze workshop op vrijdag 28 februari gaan doen. Kunstenares Ida Buijs laat zien hoe je de meest kleurrijke creaties kan maken. Elke deelnemer krijgt zijn/haar mooiste foto mee naar huis.

De workshop Tekenen met Licht begint vrijdag 28 februari om 20.00 uur en duurt tot 21.30 uur. Wil je meedoen? Meld je dan aan via veendam@biblionetgroningen.nl.

