Weerbericht

Westerwolde Weerbericht van: Zaterdag 1 februari 10.00 uur. Door Jules Geirnaerdt

ZACHT BEGIN

We beginnen de nieuwe maand met zacht weer, want de temperatuur ligt vandaag rond 11 graden. Er is veel bewolking maar veel regen is er niet: hooguit valt er soms een bui. Er is wel een stevige wind uit zuidwest tot west: windkracht 4 tot 6.

Vannacht en morgen is het droog en de wind neemt af, morgenmiddag is er kans op een beetje regen en motregen. Er is dan een matige zuidenwind, en het is wat koeler met temperaturen rond 7 graden.

Maandag is er weer een westenwind en dan is het overwegend droog en 10 graden. Dinsdag is het 6 of 7 graden, met enkele regen- hagel- of zelfs sneeuwbuien. Daarna een paar dagen droog met zonnige perioden.