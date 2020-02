Bibliotheek Stadskanaal zoekt vrijwilligers

STADSKANAAL – Vind je het leuk om anderen te helpen? Word vrijwilliger in één van de bibliotheken in de gemeente Stadskanaal.

Ben jij representatief en vind je het leuk om met mensen in gesprek te zijn? Word vrijwillige medewerker in de bibliotheek! Als vrijwillige medewerker ontvang je onze bezoekers en maak je hen wegwijs in de bibliotheek. Daarnaast help je mee aan een aantrekkelijke bibliotheek door o.a. het mooi presenteren van de boeken en andere media. Een prachtige mogelijkheid om samen met collega’s de bibliotheek tot een gezellige ontmoetingsplaats te maken.



Wij zijn momenteel op zoek naar een vrijwillige medewerker voor:

Bibliotheek Stadskanaal: vrijdag van 13.00 – 17.30 uur

Bibliotheek Musselkanaal: vrijdag van 14.00 – 17.00 uur

Voor informatie over deze vacature of andere mogelijkheden voor vrijwilligerswerk, kun je contact opnemen met Linda Dijkhuis, coördinator Vrijwilligerswerk, via l.dijkhuis@biblionetgroningen.nl.

