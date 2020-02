Damclub Winschoten blijft na 6 – 14 verlies tegen koploper Huizum 2 derde in 2e klasse A

WINSCHOTEN – Zaterdag 1 februari stond de 9e ronde van de Nationale damcompetitie voor tientallen op het programma. Daarbij leed het tiental van Damclub Winschoten, in het gebouw van S.V. Bovenburen, een onverwachte 6 – 14 nederlaag tegen Huizum 2 uit Leeuwarden.

Doordat concurrent Het Noorden 2 uit Groningen eveneens verloor tegen medekoploper De Vechtstreek Oosterveen uit Gramsbergen, blijft Winschoten op de derde plaats staan in de 2e klasse A. Met dit resultaat kunnen Huizum 2 en De Vechtstreek Oosterveen zich gaan opmaken voor het kampioenschap. De laatste ronde spelen beide teams namelijk tegen elkaar in Gramsbergen. De kampioen promoveert rechtstreeks naar de 1e klasse en de nummer twee speelt een promotiewedstrijd.

Wedstrijdverloop

Winschoten kon deze ronde niet op volle sterke achter de borden plaats nemen, desondanks lag met deze opstelling een 10 – 10 in het verschiet. Het liep echter even anders. Ben Haan, Jilje Scheeringa en Jan Starke namen in hun partij op een gegeven moment een minder sterke voortzetting dat, na stevig verzet, uiteindelijke toch leidde tot verlies. Deze tegenslag kwam Winschoten niet meer te boven en was tevens de 10 – 10 uit het zicht verdwenen.

Dylano Stoter debuteert

De eerste uitslag kwam aan bord 10, waar debutant Dylano Stoter het, na 1½ uur, moest afleggen tegen routinier Thijs Talsma. Dit was min of meer een ingecalculeerd verlies, echter Dylano krijgt de komende tijd de volle aandacht en begeleiding om zich verder theoretisch te ontwikkelen. Daarna liep Huizum 2 uit na verlies van Jilje Scheeringa en Janick Lanting tegen respectievelijk Theo Diemeer en Hans van Dijk, 0 – 6. Janick kreeg een verrassende dam tegen en Jilje leed materiaalverlies na een “Coupe Royal”. Marchinus Mulder scoorde met een remise tegen Bart Adema het eerste punt voor Winschoten, 1 – 7. Vervolgens liep Huizum 2 weer uit na verlies van Jan Starke tegen Meinze Veenstra, 1 – 9. Jan liet Meinze een zogenaamde “voorpost” innemen, dit leverde Jan achteraf onvoldoende compensatie op. Daarna besloten Geert Lubberink en Jan Terpstra tot een puntendeling, 2 – 10. Ben Haan kon vervolgens zijn schijfverlies, in de opening, niet meer compenseren tegen Bram Scholma, 2 – 12.

Sterk slot voor Winschoten

De resterende 3 partijen leverde Winschoten nog wel 4 punten op. Dit was overigens wel tegen de drie sterkste spelers van Huizum 2. Topper Frederik Bos leidde zijn opgebouwde voordeel gestaag naar winst tegen Jan Bosselaar, 4 – 12. Daarna kwamen Demi Peters en Han Tuenter tot uitstekende prestaties, met remises tegen respectievelijk Kerst Hoekstra en Marcel de Vries, wat de eindstand op 6 – 14 bracht. Demi en Han kwamen zelfs met een “blauwe notering” in de uitslagenlijst van de KNDB, hetgeen betekent een prestatie met een ratingverschil van meer dan 200 punten. Dit leverde tevens een stijging van de ratingpunten op, respectievelijk voor Demi 866 en Han 895.

Uitslag 9e ronde 2e klasse A

Troch Tinken Sterk (TTS) Surhuisterveen – Provinciaal Gronings Tiental Delfzijl 9 – 11

De Vechtstreek Oosterveen Gramsbergen – DG Het Noorden 2 Groningen 13 – 7

MTB Hoogeveen 3 – Heerenveen 2 6 – 14

Winschoten – Huizum 2 Leeuwarden 6 – 14

Warffum – Heerenveen 3 2 – 0

Doordat Heerenveen 3 zich begin januari had teruggetrokken uit de competitie, worden de resterende wedstrijden, door de KNDB, met 2 – 0 verloren verklaart.

Stand 2e klasse A

1. Huizum 2 Leeuwarden 8 – 16 108 bordpunten

2. De Vechtstreek Oosterveen Gramsbergen 8 – 16 90 bp

3. Winschoten 9 – 12 103 bp

4. DG Het Noorden 2 Groningen 8 – 11 89 bp

5. Heerenveen 2 8 – 9 83 bp

6. Provinciaal Gronings Tiental Delfzijl 8 – 7 75 bp

7. Bezint Eer Gij Begint (BEGB) Britsum 8 – 7 75 bp

8. Troch Tinken Sterk (TTS) Surhuisterveen 8 – 6 79 bp

9. Warffum 8 – 3 62 bp

10. MTB Hoogeveen 3 8 – 3 47 bp

11. Heerenveen 3 8 – 0 35 bp

Gedetailleerde uitslag

Winschoten – Huizum 2 Leeuwarden

1. Geert Lubberink – Jan T. Terpstra 1 – 1

2. Frederik Bos – Jan Bosselaar 2 – 0

3. Marchinus Mulder – Bart Adema 1 – 1

4. Ben Haan – Bram Scholma 0 – 2

5. Janick Lanting – Hans van Dijk 0 – 2

6. Demi Peters – Kerst Hoekstra 1 – 1

7. Han Tuenter – Marcel de Vries 1 – 1

8. Jilje Scheeringa – Theo Diemeer 0 – 2

9. Jan Starke – Meize Veenstra 0 – 2

10. Dylano Stoter – Thijs Talsma 0 – 2

6 – 14

Programma voor zaterdag 15 februari

Heerenveen 2 – Warffum

DG Het Noorden 2 Groningen – MTB Hoogeveen 3

Provinciaal Gronings Tiental Delfzijl – De Vechtstreek Oosterveen Gramsbergen

Huizum 2 Leeuwarden – Troch Tinken Sterk (TTS) Surhuisterveen

Begint Er Gij Begint (BEGB) Britsum – Winschoten

