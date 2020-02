File door eenzijdig ongeval A7 bij Zuidbroek (Update 2)

ZUIDBROEK – Vanmiddag is door ongeval op de A7 ter hoogte van Zuidbroek een file ontstaan.

Op de A7 ter hoogte van Zuidbroek is vanmiddag rond half één door onbekende oorzaak een auto in de berm tegen een boom tot stilstand gekomen. Hulpdiensten, waaronder de brandweer van Zuidbroek en de traumahelikopter gingen ter plaatse.

De bestuurder zat bekneld en werd door de brandweer uit zijn benarde positie bevrijd. Over de aard van zijn verwondingen is niets bekend. Het is niet duidelijk of er nog meer personen in de auto zaten

In de rijrichting Duitsland ontstond door het ongeval een file. De weg is ter hoogte van het ongeval afgesloten.

Update

In de auto zaten twee personen. Volgens de politie raakten ze ernstig gewond.

Update 2

De bestuurder van de auto is aan zijn verwondingen bezweken. Een vrouw die bij hem in de auto zat is naar een ziekenhuis gebracht.

Foto’s: Dennie Gaasendam