DUITSLAND – Hieronder vindt u politieberichten uit de Duitse grensstreek.

Dörpen

Tussen woensdaf 22.30 en donderdag 06.15 uur is ingebroken bij een woning aan de Hauptstraße in Dörpen. Er werden sieraden gestolen.

Er ontstond schade van meerdere duizenden euro’s. Getuigen worden verzocht contact op te nemen met de politie in Dörpen.

Heede

Gistermiddag zijn om één uur op de A31, ter hoogte van de afslag naar Dörpen, twee auto’s met elkaar in botsing gekomen. Daar botste op de rechter rijbaan een 28 jarige automobilist achterop de Ford van een 76 jarige man. De Ford tolde vervolgens over de rijbaan, knalde tegen de vangrail en bleef in de tegengestelde rijrichting op de linker rijbaan staan. Ook de VW van de 28 jarige bleef op de linker rijbaan liggen.

De 76 jarige man raakte lichtgewond. Hij werd naar een ziekenhuis gebracht. De 28 jarige raakte zwaar gewond.

De weg is ter hoogte van het ongeval enige tijd afgesloten geweest. Het verkeer werd omgeleid. Beide auto’s raakten zwaar beschadigd. De politie schat de schade op 40.000 euro. Hoe het ongeval precies kon gebeuren is niet duidelijk. In eerste instantie werd gesproken over een spookrijder. De politie is met het onderzoek bezig.