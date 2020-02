Lezing door Ben Feringa voor leden Maatschappij tot Nut van ’t Algemeen

BELLINGWOLDE – Dinsdag 11 februari verzorgt Ben Feringa voor leden van Maatschappij tot Nut van ’t Algemeen een lezing.

Dinsdag 11 februari komt de heer Ben Feringa op uitnodiging van Maatschappij tot Nut van ’t Algemeen naar De Meet in Bellingwolde. De heer Feringa is een Nederlands chemicus, verbonden als hoogleraar aan de Rijksuniversiteit Groningen. In 2016 won de heer Feringa de Nobelprijs voor scheikunde.

De lezing is alleen toegankelijk voor leden van Maatschappij tot Nut van ’t Algemeen en vindt plaats op 11 februari bij Partycentrum De Meet in Bellingwolde en begint om 20.00 uur.

Savannah

Op uitnodiging van het Nutsdepartement Bellingwolde komt countryband Savannah met hun Back to the Country theatershow part 9 zaterdag 11 april naar De Meet Bellingwolde.

De band Savannah met solist Dick van Altena trekt in binnen- en buitenland altijd volle zalen. Zij nemen u mee naar de hoogtijdagen van de countrymuziek. Ruim 30 songs komen langs in deze 2 uur durende muziekreis door de tijd. Liedjes die u moeiteloos kunt meezingen en verrassende titels met een ‘o ja ‘ gehalte. Van Johnny Cash, John Denver; ze komen allemaal voorbij in een heerlijk muziekavondje.

Na de reguliere show verzorgt de band nog een after-party van ca. 30 minuten. De entreekaarten voor deze muzikale avond kunt u bestellen bij de heer S.Waalkens , de Klieve 25, 9695 BD Bellingwolde. E-mail : stofferwaalkens@hetnet.nl tel. 0597-531665.

