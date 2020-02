Noordster had meer verdiend tegen koploper Sneek

OUDE PEKELA – Zondagmiddag stond er voor Noordster een lastige wedstrijd op het programma. Koploper Sneek kwam op bezoek. Toch wisten de mannen van Gerard Wiekens zich kranig te weren en hadden ze zeker een punt verdiend, maar het mocht niet zo zijn: 1-2.



De bal rolde nog maar net of Noordster had de bal al in de Friese goal gewerkt. Een perfecte pass van Aaron Meijerhof belandde bij Kees Dun, die zijn directe tegenstander verschalkte en de bal in de verre hoek via de paal binnen krulde: 1-0. Daarna volgde een eerste helft waarin Sneek haastig op zoek ging naar de gelijkmaker en daarbij een aantal keer probeerde om een strafschop te versieren. De gelijkmaker bleef lang uit, omdat met name Marcel Paans koppend alle duels won en veel ballen wegwerkte. De goal viel echter als nog een paar seconde voor de rust, want een afstandsschot was onhoudbaar: 1-1.



In de tweede helft waren beide ploegen weer aan elkaar gewaagd en was het vooral Noordster dat nu ruimtes kreeg om te voetballen. Kansen voor Aaron Meijerhof en Kees Dun werden knap door de Friese goalie gepareerd en “als de bal aan de ene kant er niet invalt dan valt ie vaak aan de andere kant” en zo geschiedde. Een onnodig veroorzaakte ingooi lag hieraan ten grondslag. Marcel Paans, die voor het eerst deze middag verkeerd timede bij een kopbal, zorgde daarna voor een open mogelijkheid voor Sneek: 1-2.

De Pekelders deden daarna nog een poging om een punt over de streep te trekken en waren ook wel dreigend, maar de echte scherpte ontbrak. Zodoende stapte Noordster toch puntloos van het veld af. De neutrale toeschouwer zal deze middag niet hebben gedacht dat Sneek koploper is en wellicht was daarom de teleurstelling bij de Pekelders des te groter, want er waren deze zondag zeker kansen geweest om punten van de koploper af te pakken. Hoe dan ook gaf dit spel weer perspectief in aanloop naar de komende wedstrijd!

