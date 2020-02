Veel brandweervoertuigen bij woningbrand Emmer-Compascuum

EMMER-COMPASCUUM – Vanavond is brand uitgebroken in een vrijstaande woning in Emmer-Compascuum.

Rond zeven uur vanavond brak brand uit bij een woning aan de Westelijke Doorsnee NZ in Emmer-Compascuum. Er werd opgeschaald naar grote brand. Dit omdat niet bekend was of er nog personen binnen waren. Ook vreesde men voor overslag van het vuur naar de naast gelegen woning. De brandweer van Emmer-Compascuum, Klazienaveen, Ter Apel, Emmen en Coevorden ging ter plaatse.

Bij de brand kwam veel rook vrij. Gelukkig was er niemand meer binnen en was het gevaar voor overslag van de brand naar de woning van de buren snel geweken.

De brand is inmiddels onder controle. Over de oorzaak er van is nog niets bekend.