Voorrondes Nationale Voorleeswedstrijd

VEENDAM, PEKELA, STADSKANAAL – Ook dit jaar doen basisscholen weer massaal mee aan De Nationale Voorleeswedstrijd. Een kleine 150 kinderen in de provincie Groningen zijn door hun trotse juf of meester aangemeld als voorleeskampioen van hun school. De komende weken zullen zij met elkaar de strijd aangaan in de regionale voorrondes.

Woensdag 5 februari is het de beurt aan de basisscholen in de gemeenten Pekela en Veendam. Elf leerlingen proberen een plek te bemachtigen voor de halve finale van de provincie Groningen. Ze worden deze middag in Cultuurcentrum vanBeresteyn beoordeeld door burgemeester Jaap Kuin, wethouder Annelies Kleve en directeur Jos Kraan.



In de gemeente Stadskanaal strijden 12 leerlingen op dinsdag 11 februari voor een plaats in de volgende ronde. De jury bestaat deze avond uit directeur Rachel van den Hoogen (Biblionet Groningen), Harma de Roo (Schrijverscafé Stadskanaal) en ondernemer Jan Addens (The Readshop)

De winnaars van de regionale voorrondes mogen in maart meedoen aan de halve finale van de provincie Groningen.

De Nationale Voorleeswedstrijd

De Nationale Voorleeswedstrijd is een initiatief van Stichting Lezen in samenwerking met Stichting CPNB en Sectorinstituut Openbare Bibliotheken. De kwart finales, halve finales en provinciale finales worden georganiseerd door Biblionet Groningen. De Nationale Voorleeswedstrijd wordt financieel mede mogelijk gemaakt door Stichting Lezen. De betrokken organisaties willen met deze wedstrijd aan een breed publiek laten zien dat voorlezen niet alleen belangrijk is, maar vooral ook erg leuk.

Kijk voor meer informatie op www.denationalevoorleeswedstrijd.nl.

Ingezonden