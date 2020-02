WINSCHOTEN, OUDE PEKELA – In de omgeving Winschoten – Oude Pekela wordt een jongen vermist.

Via Burgernet wordt gevraagd uit te kijken naar een jongen. Hij is blank, ongeveer twee meter lang en heeft donker krullend haar. Hij is gekleed in een zwart/witte hoodie, een spijkerbroek en zwarte gympen.

Hij is vertrokken op een fiets en heeft een grijze rugzak bij zich.

Ziet u deze jongen, bel dan direct 112.

Update

De jongen is mogelijk gewond.