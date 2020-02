Grote brand bij Partyboerderij ’t Hof van Scharmer (Update)

SCHARMER – Er woedt momenteel een grote brand bij Partyboerderij ’t Hof van Scharmer.

Rond half twaalf is brand uitgebroken bij Partyboerderij ’t Hof van Scharmer aan de Hoofdweg in Scharmer. De brand is uitslaand. De brandweer heeft opgeschaald naar grote brand. De brandweer van Harkstede en Slochteren gingen ter plaatse. Later werd ook een derde blusvoertuig en de hoogwerker van brandweer Groningen ingezet. Om de blusvoertuigen van voldoende water te voorzien is het groot watertransport gealarmeerd.

Bij de brand komt veel rook vrij. De brandweer heeft omwonenden geadviseerd ramen en deuren gesloten te houden en mechanische ventilatie uit te schakelen.

Over de oorzaak van de brand is nog niets bekend. De |Hoofdweg is afgesloten.

Update

Het bedrijfsgedeelte staat volledig in brand. De brandweer probeert het woongedeelte te behouden. Brandweer Hoogezand en Veendam gaan eveneens ter plaatse.