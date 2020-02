Kanovereniging Westerwolde stelt zich voor

WESTERWOLDE – Kanovereniging Westerwolde wil zich graag voorstellen aan de inwoners van gemeente Westerwolde.



Sinds 2018 bestaat kanovereniging Westerwolde. We zijn gestart in Vlagtwedde en onlangs verhuisd naar Veelerveen. Vanwege het nog niet hebben van een eigen locatie, is het adres van de vereniging nog steeds het adres van de oprichters Jan en Louise Bosma.



We zijn echter een kanovereniging voor de wijde omgeving. Louise en Jan zijn fanatieke kajakkers en willen deze sport graag delen met anderen. We hebben inmiddels een kleine vloot aan kajaks aangeschaft.



Louise geeft les, leidt instructeurs op en plant in overleg met de leden de tochten. De lessen betreffen een introductiecursus, die start 5 mei, van 5 lessen en een tocht. Daarnaast wordt vanaf eind maart elke dinsdagavond gevaren.

We starten vanaf dit jaar bij het Noaberhoes te Veelerveen. Je kan dan gewoon een stukje varen of onder leiding van Louise je techniek verbeteren. In de winter zijn er zwembadtrainingen in het zwembad te Winschoten. Een aantal instructeurs geeft onder leiding van Louise les in onder andere eskimoteren. Ook is er een les reddingsoefeningen.

Mocht je kennis willen maken met de vereniging, dan is het mogelijk om een keer te komen kijken tijdens de zwembadtrainingen op 23 februari, 1 en 15 maart. Wel graag aanmelden anders is de deur op slot… Verder kan je altijd in overleg met Louise een introductieles komen doen.



De tochten die we varen variëren van korte tochten op de Ruiten Aa en Westerwoldse Aa tot zeekanotochten op het Wad. Om op het Wad te kunnen varen heb je wel wat ervaring nodig, maar daarvoor zijn de trainingen.



Informatie over de cursussen, lidmaatschap en de tochten is te vinden op www.kanoverenigingwesterwolde.nl



Ingezonden door Louise en Jan Bosma