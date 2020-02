Techno-Nostalgica Beurs op 15 februari in Emmen

EMMEN – Op zaterdag 15 februari wordt weer de Techno-Nostalgica Beurs georganiseerd.



De Techno-Nostalgica Beurs is een jaarlijks evenement welke tot de beste radiobeurs van Nederland kan worden gerekend. Een greep van wat u er zoal vindt zijn prachtige nostalgische radio’s en grammofoons, elektrische apparaten, platen, muziekautomaten, klokken, stoommachines, militaire apparatuur en buizen, fotografie en optiek, oud technisch speelgoed etc.

Ook dit jaar is het weer mogelijk om uw oude buizenradio gratis te laten repareren en/of taxeren door de specialisten van de NVHR (Nederlandse Vereniging voor de Historie van de Radio).



Had u graag zelf nog een tafeltje willen hebben om uw verzameling te verkopen of tentoon te stellen dan kunt u altijd nog een mailtje wagen om te vragen of er nog een plaatsje voor u beschikbaar is. We hopen er een grote, leuke, gezellige dag van te maken.



Overtuig uzelf van de prachtige aangeboden verzamelingen en kom op zaterdag 15 februari naar het Fletcher Hotel – Emmen, Van Schaikweg 55, 7811 HN Emmen. De beurs is geopend van 9.30-14.30 uur. Voor inlichtingen kunt u mailen naar technonostalgica@home.nl of bellen alleen voor kraamhuur met 0591-513223.

Ingezonden