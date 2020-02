Duurt Vonck spreekt op Kampvuuravond Onstwedde

ONSTWEDDE – Vrijdagavond is er de eerste Kampvuuravond Onstwedde van het nieuwe jaar.

Duurt Vonck is predikant, directeur van Agapè Nederland, betrokken bij Athletes in Action Nederland en spreker van de KampVuurAvond op 7 februari in Onstwedde.

Hij zal het thema van die avond, “Jouw verhaal, Gods verhaal” met de bezoekers delen.

KVA Onstwedde is een grote groep mannen die een paar keer per jaar mannen uitnodigt om bij het kampvuur en met een drankje een avond te praten over dingen van het geloof en wat het voor hen kan betekenen.

Het begint om half negen en men stopt om kwart voor twaalf.

Kampvuuravonden Onstwedde wil er zijn voor alle mannen, ongeacht leeftijd, kerkelijke achtergrond of herkomst.