Jan Henk de Groot in Veelerveen met z’n nieuwe theaterconcert “De wolf is trug”

VEELERVEEN – Zaterdagavond 29 februari a.s. treedt Jan Henk de Groot op in Ons Noabershoes, Scheidingsweg 20 te Veelerveen met z’n nieuwe theaterconcert “De Wolf is Trug”.

In zijn tweede soloprogramma ‘De Wolf is Trug’ heeft Jan Henk de Groot de Troebadoersroedel tijdelijk verlaten. Als een eenzame wolf sluipt hij langs de theaters van Stad en Ommelaand met vragen als: waar zijn de sprookjes gebleven? Wat heb je echt nodig in het leven om gelukkig te zijn? Liefde, succes, geld, gitaren,… Likes of juist ongeluk? En waar hoor je eigenlijk thuis?

Jan Henk de Groot op zijn best met sterke verhalen en rake Grunneger laidjes. En dat alles in zijn natuurlijke habitat, Ons Noabershoes te Veelerveen!



Jan Henk werd o.a. bekend door liedjes als ‘Kielsterachterweg’, ‘Mamme van Michel’ en ‘Vuurtje kieken’. Hij won in 2013 de DvhN streektaalprijs voor het album ‘Weerom’. DvhN over zijn vorige programma ‘Tachtig Tammo’: “Baldadig, grappig en ontroerend”. In 2014 en 2016 (met de Troebadoers) won hij de RTVNoord muziekprijs De Grunny. Als lid van de Troebadoers had hij hits met ‘Riekdom’ en ‘Noar hoes’ en toerde hij 4 seizoenen langs de theaters.



Het nieuwe album “De wolf is trug” krijgt lovende recensies: Frits Spits: De wolf is trug is ongelofelijk goed! Voortreffelijke, gevarieerde plaat die pittige (folk) popsongs afwisselt met hartverscheurende folkballades die de vergelijking aankunnen met het beste werk van Daniel Lohues en Jack Poels (Heaven popmagazine).

De Groot bewijst met ieder lied dat streektaal een verrijking is voor de Nederlandse muziek (MusicMaker).

Het is allemaal erg raak. Mooie observaties in pakkende teksten, treffend gearrangeerd en rijk geïnstrumenteerd. ***** (Dagblad van het Noorden).

Het theaterconcert begint om 20:00 uur. Reservering via info@veelerveen.eu of via de beheerders van Ons Noabershoes tel: 06-51596817. Na 18.00 uur: 0597541488.

Erwin de Vries en Christof Bauwens

Zaterdagavond 21 maart a.s. treden Erwin de Vries en Christof Bauwens voor u op.

