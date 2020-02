DUITSLAND – Hieronder vindt u politieberichten uit de Duitse grensstreek.

Weener

Uit een in aanbouw zijnde woning aan de Industriestraße in Weener zijn tussen vrijdagmiddag en maandagochtend diverse bouwmaterialen gestolen. De schade loopt in de duizenden euro’s. Getuigen worden verzocht contact op te nemen met de politie Weener.

Niederlangen

Vannacht is om half drie een poging tot inbraak gedaan bij een winkel aan de Feldkoppel in Niederlangen. De daders sloegen op de vlucht toen het alarm afging. Ze zijn niet binnen geweest. Er is voor meerdere honderden euro’s schade aangericht. Getuigen worden verzocht de politie Haren te bellen.