Partij voor het Noorden in gesprek met Connexxion

WINSCHOTEN – Eind 2019 maakte een oproep van de Partij voor het Noorden voorman Jurrie Nieboer op Facebook over klachten over de taxidiensten van Connexxion veel reacties los. Nieboer werd overstelpt met reacties met klachten over het taxivervoer voor zowel leerlingen als WMO vervoer. Vlak voor Kerst zette Nieboer de klachten door naar Connexxion. Vrijwel onmiddellijk reageerde de heer Edwin de Bruin, manager contracten bij Connexxion hierop en nodigde de partij uit voor een gesprek.

Het gesprek Op 16 januari jl. hebben Connexxion (De Bruin) en de Partij voor het Noorden (Nieboer en de Wal) een gesprek gehad. De heer de Bruin heeft aangegeven de klachten uiterst serieus te nemen. Die indruk hadden wij ook direct.

Vervoer Daarnaast heeft Connexxion uitleg gegeven over de verschillende disciplines van taxivervoer, zo worden er bijvoorbeeld in ons gebied alleen al in leerlingenvervoer per week 16.000 individuele vervoersbewegingen gemaakt, waarbij 1.700 leerlingen worden vervoerd (allemaal met hun eigen problematiek) en daarvan heeft meer dan de helft 2 of meer adressen en nog 100 kinderen afwijkende lesroosters. Kortom, een gigantische klus met veel individueel maatwerk. Juist door de vele klachten is men zeer recent bij Connexxion overgestapt op een nieuw computersysteem en wil men zoveel als mogelijk een vaste chauffeur koppelen aan elk kind en rijden chauffeurs niet meer beide soorten vervoer. Inclusief het WMO- en leerlingen vervoer verzorgt Connexxion in totaal meer dan 1,2 miljoen vervoersbewegingen per jaar.

Klachten De gedane klachten neemt de Bruin uiterst serieus en hij ziet het ook als zijn taak om hier verandering in te brengen. Wel moeten we het aantal klachten afzetten tegen het aantal vervoersbewegingen, aldus de Bruin. Maar elke klacht is er één teveel.

Afspraken PvhN-Connexxion Concreet hebben Connexxion en de Partij voor het Noorden de volgende afspraken gemaakt:  Zware regelmatige klachten sturen we rechtstreeks door naar de heer de Bruin. Hij gaat dan kijken waar zaken mis zijn gegaan. Daar is inmiddels mee begonnen en het 1e positieve resultaat is er.

 De Partij voor het Noorden gaat medio maart van dit jaar op werkbezoek bij Connexxion om ook ter plekke eens te kijken naar de werkzaamheden en te praten met de mensen.

 Medio juli gaat de PvhN opnieuw een oproep doen voor nieuwe klachten om te zien of er resultaat is en of zaken opgepakt worden.

Kortom, we hebben een goed gesprek gehad met ruimte voor elkaars verhaal. De Partij voor het Noorden blijft het komend jaar in contact met Connexxion en de zaak monitoren. Wel hebben we de stellige indruk dat met de nieuwe aanpak (vanaf november 2019) de goede weg is ingezet. Wordt vervolgd.

Ingezonden