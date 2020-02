Politie zoekt donkere Audi Combi

EMSLAND – In verband met diverse plofkraken is de politie op zoek naar een donkere Audi Combi.

Bij de plofkraken bij geldautomaten in Dörpen, Aschendorf en Wippingen hebben de daders mogelijk gebruik gemaakt van een vrij nieuwe donkere Audi Combi als vluchtwagen. De politie sluit niet uit dat de wagen na de plofkraak in Emsland of omgeving op een erf, in een schuur, een gehuurde garage of iets dergelijks is gestald.

Heeft u hierover informatie, bel dan met de politie Osnabrück: (0049) (0)541-327-6299