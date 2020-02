Provincie en SNN ondersteunen kennisontwikkeling groene procestechnologie

GRONINGEN – Hoe kunnen bedrijven uit het midden en klein bedrijf superkritische CO2 inzetten om op een milieuvriendelijke manier duurzame chemische producten te produceren? Die vraag staat centraal in een vierjarig project van zeven bedrijven, de Rijksuniversiteit Groningen en de Hanzehogeschool. Superkritische koolstofdioxide (scCO2) is een milieuvriendelijk oplosmiddel, dat ontstaat bij een relatief hoge druk en temperatuur.

Banen

De provincie Groningen en het Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN) ondersteunen het initiatief gezamenlijk met een subsidie van ruim € 3,8 miljoen. Daarvan is € 3.35 miljoen Europese subsidie (EFRO). Naar verwachting levert het project ruim 50 banen op bij de deelnemende bedrijven uit de agrifood-, energie- en chemiesector en een toekomstig kenniscentrum.

Cheque

Gedeputeerde Nienke Homan en directeur Marjan Dol van SNN overhandigden vandaag ter gelegenheid van de Week van de Circulaire Economie een cheque aan de initiatiefnemers prof. dr. Francesco Picchioni, Martin Tietema, CEO van Foamplant en Thomas Wielema, senior onderzoeker van Avebe.

Groen oplosmiddel

Superkritische koolstofdioxide (scCO2) is een milieuvriendelijk oplosmiddel, dat ontstaat bij een relatief hoge druk en temperatuur. Het is geen vloeistof en geen gas, maar heeft wel de eigenschappen van beide. Superkritische CO2 kan op verschillende manieren gebruikt worden in de industrie, bijvoorbeeld om stoffen van elkaar te scheiden of op te lossen. Deze groene procestechnologie bespaart grondstoffen, water en energie. Het helpt bedrijven om op een milieuvriendelijke manier nieuwe duurzame producten te ontwikkelen, zoals lijmen en recyclebare schuimen, als vervanging voor bijvoorbeeld het niet duurzame PUR.

Grondstoffen sparen

De bestaande kennis en expertise over superkritische CO2 binnen de Rijksuniversiteit Groningen en Hanzehogeschool worden met dit project vergroot. De deelnemende bedrijven gebruiken die kennis om nieuwe, duurzame producten te ontwikkelen met duurzame productieprocessen. Zo wil Avebe het gebruik van SC-CO2 als droogmiddel onderzoeken. Hiermee zou tot 75 procent energiebesparing mogelijk zijn. Ook beginnend bedrijf Foamplant uit Groningen doet mee. Dit bedrijf produceert biologisch afbreekbare schuimen voor de tuinbouw. Fossiele grondstoffen als turf en steenwol zijn daardoor niet meer nodig. Foamplant verwacht met behulp van het superkritisch CO2-project zijn productie te kunnen verduurzamen en nieuwe toepassingen te ontdekken voor schuim.

Kansen voor bedrijven

Hoogleraar Francesco Picchioni van de Rijksuniversiteit Groningen verwacht dat superkritisch CO2 bedrijven kan helpen om hun productieprocessen te vergroenen. Ook ziet hij mogelijkheden voor de maak- en voedingsindustrie en de machinebouw. Het gezamenlijke project biedt de deelnemende bedrijven de mogelijkheid om meer kennis en expertise op te doen. Dit draagt bij aan de overgang naar een biobased en circulaire economie.

Bron: Provincie Groningen