Ruim 277.000 bezoekers voor Tropiqua in 2019

VEENDAM – Zwembad Tropiqua heeft in 2019 ruim 277.000 bezoekers ontvangen. Dit is een stijging van bijna 5% ten opzichte van 2018. De stijging zit vooral in het recreatief bezoek. ”Veendam is trots op het behalen van dit grote bezoekersaantal. Hieruit blijkt dat de investeringen die we de afgelopen periode hebben gedaan in het zwembad effect hebben gehad. Hiermee blijft het subtropisch bad een belangrijke regiofunctie voor het noorden houden”, aldus wethouder Henk Jan Schmaal.

Tropiqua ontwikkelt door

In 2018 en 2019 is zwembad Tropiqua onder handen genomen en flink gemoderniseerd. Het zwembad heeft nieuwe speelelementen met een verbeterde beleving. Zo is er nu een interactieve glijbaan, een glijbaan met een snelheidsmeting en een buitenterrein met nieuwe speeltoestellen. Ook deed mascotte Tropie zijn intrede.

Aanbod zwemlessen en aquaporten

Ook op het gebied van educatieve en sportieve activiteiten heeft Tropiqua niet stil gezeten. De zwemmethodiek “EasySwim” deed haar intrede. In 2019 en 2020 zal er nog volop aandacht zijn om deze lesmethode verder te ontwikkelen. Ook op het gebied van aquasporten blijft Tropiqua ontwikkelen, met leuke nieuwe technieken en attributen zoals aqua drums en aquarafts.

Goed onderhouden accommodatie

Tropiqua voert waar mogelijk verduurzaming door. Dit gebeurt jaarlijks op basis van nieuwe beschikbare technieken. De gemeente Veendam exploiteert Tropiqua zelf en stelt jaarlijks voldoende middelen ter beschikking met een meerjaren onderhoudsplanning. Het zwembad blijft hierdoor helemaal bij de tijd.

Kijk voor meer informatie over Tropiqua op www.tropiqua.nl.

