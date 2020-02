Vlagtwedde wil eigen vlag

VLAGTWEDDE – Het bestuur van de Vereniging van Dorpsbelangen Vlagtwedde heeft het plan opgevat een Vlagtwedder vlag te realiseren. Tot op dit moment bestaat een dergelijke vlag nog niet.

Om de Vlagtwedder vlag te ontwikkelen roept het bestuur jong en oud, al dan niet wonend in Vlagtwedde, op een ontwerp te maken voor deze vlag. Het thema voor deze vlag en dus het ontwerp moet zijn: “Vlagtwedde, het hart van Westerwolde”. Het ontwerp moet gemaakt worden op de grootte van een liggend formaat A4.

De ontwerpers mogen zelf de te gebruiken techniek voor dit ontwerp bepalen. Het ontwerp mag digitaal gemaakt en aangeleverd worden, maar ook handmatig. Er mag dus worden getekend, geverfd, gebreid, geborduurd, geplakt etc.

Ontwerpen kunnen voorzien van naam, adres en leeftijd digitaal ingeleverd worden op het adres info@dorpsbelangenvlagtwedde.nl of anderszins op het adres Kromme Elleboog 5 in Vlagtwedde. De naam van de persoon moet niet op het ontwerp staan, maar op een apart briefje worden bijgevoegd. Dit laatste om de jury haar werk zo onafhankelijk mogelijk te laten doen.

Het inleveren moet gebeuren vóór of op zaterdag 29 februari. Per persoon mogen er meerdere ontwerpen worden ingeleverd. Een deskundige jury zal dan vóór 10 maart bepalen welk ontwerp in aanmerking komt voor de Vlagtwedder vlag.

Voor de winnaar van de ontwerpwedstrijd is er o.a. de Vlagtwedder vlag op ware grootte. Het streven is om de Vlagtwedder vlag te presenteren tijdens de jaarvergadering van Dorps-belangen op dinsdag 31 maart as .

Bron: Dorpsbelangen Vlagtwedde