Voetbalvereniging zoekt nieuwe voorzitter

BELLINGWOLDE – Voor het nieuwe seizoen is vv Bellingwolde op zoek naar een nieuwe voorzitter m /v.



De voetbalvereniging Bellingwolde is een dorpsvereniging waar plezier in het voetballen voorop staat! De vereniging bestaat in 2028 100 jaar!

Zowel op de zaterdag als op de zondag wordt er bij vv Bellingwolde gevoetbald. Leden spelen prestatief of recreatief. Ze hebben 8 jeugdelftallen en 4 seniorenelftallen, waarvan het eerste elftal uitkomt in de derde klasse. Daarnaast hebben ze op vrijdagavond twee teams, heren en dames.



Het is een club waar respect voor een ander, materiaal, accommodatie en plezier hoog in het vaandel staan. De vereniging wil ieder lid de optimale mogelijkheid bieden te genieten van de voetbalsport en waar iedereen zich thuis kan voelen, ongeacht de voetbalcapaciteiten en achtergrond.

De voetbalvereniging is op zoek naar een betrokken bestuurder/voorzitter, die samen met de overige bestuursleden, vrijwilligers en actieve leden vorm wil geven aan het verder optimaliseren van de vereniging, zodat ze kunnen voortbouwen aan een gezonde, sportief en financieel goede toekomst.

Wat verwachten ze van een voorzitter:

• Je weet diverse belangen binnen de club te vertegenwoordigen en treedt als zodanig naar buiten

• Je vertegenwoordigt de vereniging actief, zowel intern als extern

• Je onderhoudt contacten met de gemeente, de KNVB en overige samenwerkingspartners

• Je bepaalt samen met de penningmeester en secretaris en de diverse commissies het beleid binnen de vereniging

• Je neemt initiatief om de vereniging organisatorisch, bestuurlijk, financieel en sportief op een hoger niveau te brengen



Heb je interesse of wil je meer informatie? Dan drinken ze graag een kop koffie met jou!

Voor meer informatie kun je contact opnemen met secretaris S. de Vries, bestuur@vvbellingwolde.nl

Ingezonden