Workshop Look Good Feel Better op 25 februari in Stadskanaal

STADSKANAAL – Op 25 februari organiseert Treant in het Refaja Ziekenhuis de workshop Look Good Feel Better.

Haaruitval, huidproblemen en littekens. Het zijn enkele voorbeelden van uiterlijke veranderingen die patiënten krijgen door de verschillende behandelingen tegen kanker, zoals chemotherapie en radiotherapie. Hoe verzorg je in zo’n situatie je uiterlijk zodat je er voor je gevoel toch goed uitziet en je je beter voelt?

Tijdens de gratis workshop ‘Look Good Feel Better’ krijgen deelnemers tips en adviezen. De workshop vindt plaats op dinsdag 25 februari in de Zwartsenbergzaal van ziekenhuislocatie Refaja. De organisatoren van de workshop, Treant Zorggroep en de stichting Look Good Feel Better, willen hiermee patiënten met kanker een steuntje in de rug geven.

Tips en adviezen

Tijdens de workshop krijgen de deelnemers adviezen en tips over het verzorgen van hun uiterlijk. Schoonheidsspecialisten, visagisten en kappers gaan aan de slag met huidverzorging en make-up. Ook kunnen deelnemers experimenteren met hoofdbedekking, zoals pruiken en sjaals. Er is gelegenheid om vragen te stellen over het veranderende uiterlijk.

Locatie en aanmelden

De workshop wordt gehouden op dinsdag 25 februari van 10.00 tot 12.00 uur in de Zwartsenbergzaal van ziekenhuislocatie Refaja, Boerhaavestraat 1 in Stadskanaal. Aanmelden kan via e-mail: oncologieconsulenten@treant.nl of telefoonnummer 0599 65 45 29. Deelname is gratis.

De stichting

De stichting Look Good Feel Better organiseert door het hele land de workshop uiterlijke verzorging bij kanker. Op een positieve manier geeft de stichting praktische informatie en advies over het onderwerp.

Meer informatie op www.lookgoodfeelbetter.nl.

Ingezonden