Alleen met de pin betalen bij milieustraat Ter Apel

TER APEL – Vanaf mei kunt u niet meer contant betalen bij de milieustraat in Ter Apel.

Vanaf 1 mei wordt er geen contant geld meer aangenomen wanneer u grofvuil komt storten bij de milieustraat in Ter Apel. Dit in navolging van de milieustraat in Vriescheloo.

Ook wordt tegen die tijd het pasjessysteem ingevoerd. Ieder huishouden in de gemeente Westerwolde ontvangt een pasje. Deze heeft u nodig om grofvuil e.d. te storten bij een van de twee milieustraten in de gemeente Westerwolde. Dit pasjessysteem wordt ingevoerd omdat er veel afval door mensen uit de buitengemeenten bij de gemeentewerven wordt gestort.

De gemeente is nog bezig met het zoeken van een oplossing voor de overbodige medicijnen en naaldencontainers die ingeleverd konden worden bij de apotheken en de apotheekhoudende huisartsen in Westerwolde zuid. Op dit moment kan dit alleen gestort worden bij de gemeentewerf in Vriescheloo. Medicijnen en naalden vallen onder klein chemisch afval. Per jaar zijn er twee data waarop de gemeente het, na het maken van een afspraak, bij de mensen thuis afhaalt. Klik daarvoor hier.