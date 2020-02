Bezoekers Pekelder Proatcafé hangen aan de lippen van Gerard Kral

NIEUWE PEKELA – Gisteravond herleefden in het Pekelder Proatcafé oude tijden; Pekela’s bekendste fotozaak werd in het volle licht geplaatst.

Op welke manier Carel Kral zichzelf – en zijn zeven zonen – in de kijker speelde en zelfs landelijke bekendheid verwierf, werd gisteravond in de lezing van Gerard Kral duidelijk. In woord en beeld vertelde hij aan zo’n 200 belangstellenden, hoe opkomst, succes maar ook neergang van het bedrijf zich hebben afgespeeld. Gerard Kral deed zijn ( af en toe) emotioneel verhaal en toonde daarbij foto’s en filmpjes, over de opkomst en einde van het fotobedrijf Kral, die op zijn hoogtepunt over heel Nederland zo’n 160 zaken had, met een personeelsbezetting van 800 personen.

De presentatie vond plaats in de Binding in Oude Pekela. Tussen de bedrijven door zorgde Krzysztof Groen voor muzikale ontspanning.

Foto’s: Abel van der Veen