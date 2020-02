Brug Klein Ulsda wordt dit jaar hersteld

KLEIN ULSDA – De brug in Klein Ulsda wordt dit jaar hersteld.

KLEIN ULSDA – Sinds de zomer van 2017 liggen er rijplaten op de brug in Klein Ulsda. Dit omdat de reparatie van 2016 niet het gewenste resultaat had. Mede door de weersomstandigheden begon toen het wegdek op de brug te ‘werken’. Er zou gezocht worden naar een oplossing voor de lange termijn. Om die tijd te overbruggen werden er rijplaten op de brug gelegd.

Deze rijplaten liggen er nog. Ze liggen los en zorgen voor veel lawaai en gevaarlijke situaties.

De brug is eigendom van de gemeente Oldambt en de gemeente Westerwolde. Er zou met herstel worden gewacht tot de Booneschanskerbrug vervangen was. Deze werd in juli 2017 afgesloten voor het gemotoriseerd verkeer. De betonnen aanbruggen van de uit 1951 daterende brug zijn aan vervanging toe. Er is sprake van veel betonschade en bloot liggende wapening. Bovendien is de stalen val slechts geschikt voor licht verkeer met incidenteel een vracht verkeer (klasse 30 brug).

Op dit moment liggen de betonblokken er nog steeds en moet het verkeer omrijden via Klein Ulsda. De gemeente Oldambt gaat dit voorjaar voor de Booneschanskerbrug een nieuwe aanbestedingsprocedure starten. Er was een krediet beschikbaar van acht ton. De gemeente Oldambt verhoogde dit eind vorig jaar met twee ton.

De herstelwerkzaamheden aan de brug in Klein Ulsda moeten dit jaar plaatsvinden. “Het kan zo niet langer”, vertelde wethouder Bart Huizing vanmorgen tijdens het persuur. Er is al een aannemer gevonden die de werkzaamheden gaat uitvoeren. Wanneer precies wordt gestart en hoe lang de werkzaamheden gaan duren is nog niet bekend. Wel is er het feit dat bewoners van Klein Ulsda en directe omgeving dan kilometers moeten omrijden om bijvoorbeeld in Bad Nieuweschans of op de A7 te komen. Er wordt nog gekeken of voor fietsers een noodbrug wordt aangelegd.