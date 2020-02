Christelijk Mannenkoor Leek in Zingend naar de Zondag

STADSKANAAL – Op zaterdag 15 februari 2020 is er weer een uur “Zingend naar de Zondag” in de Poststraatkerk in Stadskanaal. Het Christelijk Mannenkoor Leek o.l.v. Moniek Timmer zal deze avond haar medewerking verlenen.

Het Christelijk Mannenkoor is opgericht in 1968. Het koor telde toen 18 leden. Inmiddels telt het koor ongeveer 40 leden. Het koor heeft diverse/zangstukken op haar repertoire: religieuze, klassieke, spirituals, volksliederen enz. Kortom een levend koor dat met enthousiasme zingt! Onderlinge binding staat hoog in het vaandel.

Sinds 2012 is Moniek Timmer dirigent van het koor.

Natuurlijk zal er deze avond ook veel ruimte zijn voor samenzang, liederen uit diverse liedbundels waaronder Johannes de Heer, Opwekking, Liedboek van de Kerken, etc. onder begeleiding van Gerwin van der Plaats.

De leiding van het zanguur is in handen van Greet Berends.

Zingend naar de Zondag, georganiseerd door het Interkerkelijke Comité Zangavonden, begint om 19:00 uur (samenzang vanaf 18:45 uur) en is vrij toegankelijk.

De volgende keer: Zingend naar Pasen op 21 maart 2020

m.m.v. Mannenkoor Euterpe Voorthuizen, o.l.v. Gerwin van der Plaats

www.zndz.nl

