Encore : George Evans (Toppyjazz 567)

De eerste uitzending van februari komen we met de jazzopera Escalator Over The Hill van Carla Bley en Paul Haines. Geen gemakkelijk werk dit muziektheater.



U hoort in de opera ook een piepjonge Linda Ronstadt.



(photo Carla Bley in Duitsland)

De rest van het programma is gereserveerd voor onze toppyjazz vocalist de Canadese George Evans. U hoort stukken van zijn albums From Moment To Moment, Movie Songs, Moodswing, Eyes For You en Bewitched. Veel plezier met Carla Bley & George Evans.









Playlist :



01 – Overture Escalator Over The Hill – Carla Bley



02 – June in January – George Evans (album From Moment to Moment)



03 – You Better Love Me – George Evans (album From Moment to Moment)



04 – I Will Wait For You – George Evans (album Movie Songs)



05 – Escalator Over The Hill – Carla Bley



06 – Why – Carla Bley & Linda Ronstadt



07 – So Near and Yet so Far – George Evans (album Moodswing 2001)



08 – I’m A Fool To Want You – George Evans (album Eyes For You)



09 – End of Rawalpindi – Carla Bley



10 – La Belle Vie – George Evans (album Bewitched)



11 – Toppyjazz Tune by Stanley Turrentine