Herman ter Veen vertelt in SHC over het Julianapark

STADSKANAAL – Op zondagmiddag 16 februari a.s. staat er een lezing op het activiteitenprogramma van het Streekhistorisch Centrum. Op deze middag komt Herman ter Veen vertellen over de geschiedenis van het Julianapark in Stadskanaal.

Bij veel Knoalsters roept het Julianapark in Stadskanaal, ook wel het Plantsoen genoemd, dierbare herinneringen op. Het heeft dan ook al een meer dan tachtigjarige geschiedenis. Dit park, aangelegd in de jaren dertig van de vorige eeuw, is een paar jaar geleden geheel gerenoveerd. Hierbij is zoveel mogelijk uitgegaan van de oorspronkelijke situatie. Door het bijzondere karakter van het park heeft het de status van rijksmonument gekregen. Herman zal niet alleen ingaan op vragen als waarom het park werd aangelegd en waarom op deze plek, hij zal ook veel historische foto’s laten zien. Ook beelden van de huidige situatie zullen voorbij komen.

De voorstelling begint om 14.30 uur. Voor meer informatie of reserveren: 0599-612649 of info@streekhistorischcentrum.nl

Bij de foto: Voor veel Knoalsters een jeugdherinnering: Eendjes voeren in het Julianapark. JosPé-collectie Streekhistorisch Centrum.

Ingezonden