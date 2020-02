Jochem wint voorronde Nationale Voorleeswedstrijd

VEENDAM, PEKELA – Elf schoolkampioenen deden woensdag 5 februari mee aan de voorronde van de Nationale Voorleeswedstrijd van de gemeenten Pekela en Veendam. De leerlingen streden om een plek in de halve finale.



Tijdens de voorronde mochten de schoolkampioenen op de voorleesstoel een fragment voorlezen uit hun zelfgekozen boek. Jochem Douma van Jenaplanschool In de Manne uit Veendam werd door de jury als beste voorlezer beoordeeld. Jochem las succesvol voor uit ‘George: de geheime sleutel van het heelal’ van Lucy & Stephen Hawking en bleef daarmee Dagmar Luijkx van CBS De Kern uit Veendam voor.



Halve en provinciale finale

Jochem doet mee aan de halve finale in Bibliotheek Winschoten. Hij zal dan strijden voor een plekje in de provinciale finale, die wordt gehouden op woensdag 15 april in Cultuurcentrum vanBeresteyn.

Ingezonden door Jolanda Robben