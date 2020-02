Kids Fun Day’s Oldambt organiseert springkussenfestijn

WINSCHOTEN – In de voorjaarsvakantie organiseert Kids Fun Day’s Oldambt een springkussenfestijn.

Op 18 en 19 februari organiseert Kids Fun Day’s Oldambt een springkussenfestijn in de sporthal aan de Mr DU Stikkerlaan 6 in Winschoten van 13.00 tot 16.00 uur voor kinderen van 4 t/m 12 jaar.

Het springkussenfestijn is opgebouwd in twee leeftijdscategorieën: 4 t/m 7 jaar en 8 t/m 12 jaar. Ouders van de jongste kinderen zijn welkom in de zaal om dicht bij hun kind in de buurt te kunnen zijn.

Samen met een aantal vrijwilligers en studenten hoopt Kids Fun Day’s Oldambt er weer een geslaagd evenement van te kunnen maken.

Ingezonden