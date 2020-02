Open dagen Dollard College druk bezocht

REGIO – Onderzoeken, ontdekken en ervaren…Veel groep 8 leerlingen en hun ouders/verzorgers kwamen vorige week een kijkje nemen tijdens de open dagen op de vestigingen van het Dollard College in Bellingwolde, Pekela, Winschoten en Woldendorp.

Op alle vestigingen konden groep 8 leerlingen en hun ouders/verzorgers de sfeer proeven, mini-lesjes of een rondleiding volgen. Of met een (foto)speurtocht de school ontdekken. Op deze manier kregen de groep 8 leerlingen een goede indruk van de school. De middelbare scholieren in spé werden uitgedaagd om actief bezig te zijn, er waren dan ook veel (digitale) doe-activiteiten.

Voor ouders/verzorgers werden voorlichtingen gehouden over de opleidings- en onderwijsmogelijkheden. Veel huidige leerlingen van de school werkten mee aan de open dag om de groep 8 leerlingen te vertellen over hun school. Docenten beantwoordden vragen over de school of over hun vak. Maar ook over (extra) ondersteuning die het Dollard College kan bieden.

Open dagen gemist? Neem contact op met één van de vestigingen. Zie www.dollardcollege.nl

Ingezonden door Inge van Gerven, Dollard College