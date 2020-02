WINSCHOTEN – Het Rozenfestival in Winschoten krijgt vanaf 2020 een andere opzet. De afgelopen jaren bleek het festival een schot in de roos. Tussen de 8.000 en 10.000 bezoekers kwamen in het weekend van het festival naar het groene hart van de stad, het rosarium. Toch gaat het een en ander veranderen in de opzet.

Groenmarkt

Het Rozenfestival werd in 2017 in het leven geroepen als eenmalige uitbreiding van het al bestaande evenement Groenmarkt. Dit ter ere van het 50 jarig bestaan van het Rosarium in Winschoten. Toen bleek dat de uitgebreide formule een groot succes was werd besloten om dit voort te zetten. Dit alles echter wel met het uitgangspunt dat de Groenmarkt de basis van het festival moest blijven.

Afname

In de loop der jaren werd echter duidelijk dat voornamelijk de combinatie tussen het muziekpodium en de groenmarkt niet zo’n gelukkige was. Ook het feit dat het een tweedaags festival betrof viel niet bij alle standhouders van de originele Groenmarkt in goede aarde. Dit had als gevolg dat de aanmeldingen voor de Groenmarkt terug liepen, ieder jaar een beetje meer. Dat staat haaks op de gedachte dat de Groenmarkt de ‘hoofdact’ van het festival moet blijven en daarom gaat het Rozenfestival terug naar de basis.

Wijzigingen

Het evenement gaat terug van twee dagen naar één dag. Het foodplein, kinderplein en de groenmarkt blijven ongewijzigd met als kanttekening dat de intentie er is om de groenmarkt weer flink in omvang te laten groeien. Ook voor het cultuurplein wordt een andere invulling gezocht. De laatste jaren was dit het domein van dichters, er wordt nu naar een andere invulling gezocht. Wat dit gaat worden is nog onbekend.

De grootste verandering zit in de muzikale omlijsting van het evenement. Het grote muziekpodium zal verdwijnen. De muziek verdwijnt alleen niet. Op verschillende plekken op het terrein wordt ruimte geboden voor artiesten, in een kleine akoestische setting. Te denken valt aan een straatmuzikant, een vioolspeler, harmonicaspeler of accordeonist.

Met het doorvoeren van deze wijzigingen hoopt de organisatie dat het bezoeken van het festival even interessant blijft en tegelijkertijd het weer interessanter wordt voor standhouders om in te schrijven.

Ingezonden