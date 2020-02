Schilderijen van Ieke van der Wal in gemeentehuis Wedde

WEDDE – In het gemeentehuis in Wedde hangen sinds deze week schilderijen van Ieke van der Wal.

Ieke van der Wal uit Stadskanaal tekende als kind veel schetsboeken vol, maar is op latere leeftijd begonnen met schilderen. Na zijn studie voor de akten Tekenen en Voortgezette Studie Handenarbeid heeft hij twee jaar avondlessen gevolgd aan de Academie Minerva in Groningen. Ieke heeft ruim 30 jaar in het voortgezet onderwijs gewerkt en is na zijn pensioen begonnen met aquarelleren. Ieke: “Naar aanleiding van schetsjes en foto’s ga ik thuis aan het werk en probeer ik het accent te leggen op dat wat mij het meest getroffen heeft.”

De expositie is nog tot 30 april te bezichtigen tijdens openingstijden van het gemeentehuis.

Bron: Gemeente Westerwolde