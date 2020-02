Succesvolle BOCK-campagne met “oorbehoedsmiddelen”

REGIO – Een echte BOCK heeft doppen op! Dat was de boodschap van de vijfde BOCK-campagne, de veiligheidscampagne rondom carbidschieten. De BOCK kijkt met tevredenheid terug op de campagne van 2019: de carbidknallers omarmen de campagne en hoewel het carbidschieten in populariteit toeneemt blijft het aantal gewonden stabiel laag.

Oordoppen

Omdat een carbidknal al gauw 120 db is, stond dit jaar gehoorbescherming centraal in de BOCK-campagne – “oorbehoedsmiddelen”, zoals KNO-arts Christa Fuller het met een knipoog noemde. In Groningen, Drenthe, Fryslân en IJsselland zijn daarom ruim 1700 oorkappen uitgedeeld aan carbidknallers. Daarnaast zijn door de GGD honderden oordoppen voor toeschouwers verspreid. “Het was mooi om te zien dat bijna alle grote carbidteams voor zichzelf al oorkappen hebben, en dat zij ook denken aan gehoorbescherming voor de toeschouwers,” vertelt John Schoonheim, voorzitter van de Stichting Carbidschieten Drenthe. “De kleinere teams hebben vaak geen oordopjes voor toeschouwers, zij waren daar erg blij mee. Ook ouders van carbidschietende jeugd zijn enthousiast over de oorkappen.”



Stabiel slachtofferbeeld

Het aantal slachtoffers als gevolg van carbidschieten is in 2019 stabiel gebleven. “Dit jaar zijn 6 patiënten met brandwonden als gevolg van carbidschieten behandeld in het Brandwondencentrum Groningen, tegenover 5 patiënten vorig jaar en 9 in 2017/2018,” zegt Bianca Habing, woordvoerder van het Brandwondencentrum in het Martini Ziekenhuis, het brandwondencentrum voor Noord- en Oost-Nederland. Vergelijkbare cijfers dus, terwijl carbidschieten steeds populairder wordt. “Dit jaar is ruim 90 ton carbid verkocht, dat is iets meer dan vorig jaar,” aldus Schoonheim. “In de meeste provincies is het aantal locaties waarop er carbid wordt geschoten niet toegenomen, maar zijn er per locatie wel meer mensen aan het schieten.”



Habing maakt wel een kanttekening bij de slachtoffercijfers. “Die zeggen niet alles, want niet elk ziekenhuis en huisartsenpost registreert een carbidongeval zo specifiek,” legt ze uit. “Tegelijkertijd merk je dat steeds meer (huis)artsen ons weten te vinden: deze jaarwisseling hebben acht huisartsenposten ons gevraagd om een behandeladvies voor lichtgewonde patiënten. Dat is een positieve ontwikkeling, want daardoor krijgen patiënten specialistische zorg voor hun brandwonden. Maar een toe- of afname van de cijfers wil dus niet meteen zeggen dat er meer of minder ongevallen zijn, dat heeft ook te maken met registratie en bekendheid.”



Als er geen knal komt

De meeste carbidongelukken ontstaan door het uitblijven van een explosie. “Sommige carbidschieters steken daarna hun hand in de bus, of gaan voor de bus staan om te kijken waarom er niets gebeurd,” legt Schoonheim uit. “Als er dan toch nog een explosie volgt, gaat het mis. Dat is wellicht iets voor de BOCK-campagne van volgend jaar: blijf altijd náást de bus staan, ook als er geen knal komt. Dan maken we met elkaar het carbidschieten nóg veiliger en gezelliger. Want daar gaat het ons om!”

